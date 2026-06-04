Sarı-lacivertli camia olağanüstü seçimli genel kurula kilitlendi. İki başkan adayı da iddialı sözlerle vaatlerde bulunurken, başkan adayı Aziz Yıldırım önemli bir çağrıda bulundu. Aziz Yıldırım, sosyal medya hesabından yayınlanan videosunda konuştu. Yıldırım, ''Gelin birleşin diyoruz. Sayın Ali Koç’a da söylüyorum, sayın Hakan Safi’ye de söylüyorum. Buradaki amaç Fenerbahçe’yi ayağa kaldırmak. Bu ayrışma Fenerbahçe’yi zor ve kötü günlere götürür.’’ ifadelerini kullandı. Fenerbahçe’de başkanlık seçimi 6-7 Haziran’da yapılacak. Yaklaşık 45 bin üyenin oy kullanması bekleniyor.

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