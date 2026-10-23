Süper Lig'de pazartesi günü Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de yönetimden derbiye özel prim kararı geldi. Sarı-lacivertli futbolcular, deplasmandan galibiyetle ayrılmaları halinde ekstra primle ödüllendirilecek.

Prim miktarının ise ilerleyen günlerde takıma açıklanacağı belirtildi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerin, derbi öncesinde tesislere giderek son dönemde eleştirilerin hedefinde olan teknik heyet ile futbolculara destek vereceği bildirildi. Yöneticilerin oyuncularla bir araya gelerek moral vermesi ve takımın yanında olduklarını göstermesi planlanıyor.

YENİLGİ DURUMU İŞLERİ DEĞİŞTİRECEK

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki sonuçlarının aksine Süper Lig'de üst üste üç maçını kazanan Fenerbahçe'de yönetimin, derbi galibiyetinin takımın moralini daha da yükselteceğini düşündüğü aktarıldı.

Karşılaşmayı sezonun en kritik maçlarından biri olarak değerlendiren sarı-lacivertli idarecilerin, futbolculara derbinin önemini bir kez daha hatırlatacağı belirtildi. Fenerbahçe cephesinde olası bir mağlubiyetin radikal kararları beraberinde getirebileceği, galibiyetin ise takım için yeni bir başlangıç olabileceğinin değerlendiriliyor.