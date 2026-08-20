Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile İspanyol yıldız Marco Asensio arasındaki gerilim, Lyon karşılaşmasıyla yeniden gündeme geldi.

Sezon başında Kartal'ın Asensio için "Henüz fiziksel olarak hazır değil" sözleri sonrası futbolcu, "Yarına hazırım" paylaşımı yapmıştı. Bu iddialar, Asensio'nun Lyon maçında ilk 11'de yer alamamasıyla birlikte tekrar konuşulmaya başlandı.

'DIŞARIYA KARŞI TEK VÜCUT OLALIM'

Takvim'in haberine göre Aziz Yıldırım, yaşananların takıma zarar vermemesi için devreye girdi. Yıldırım'ın bu zamana kadar gelişmeleri uzaktan takip ettiği, ancak son durumun müdahaleyi gerektirdiği belirtildi.

Başkan Yıldırım'ın önümüzdeki günlerde Kartal ve Asensio ile bir araya gelerek orta yolu bulmaya çalışacağı öne sürüldü. Toplantıda Yıldırım'ın, "Fenerbahçe'nin zarar görmesini istemiyorum. İsmail Kartal bu takımın teknik direktörü. Asensio da en önemli oyuncularından biri. Dışarıya karşı tek vücut olalım ve söylentilere karşı son noktayı koyalım" mesajını vermesi bekleniyor.

Asensio, 2025 yılında Paris Saint-Germain'den 7,5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer oldu. Geçen sezon sarı-lacivertli formayla 38 karşılaşmada görev yapan yıldız futbolcu, 13 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

Futbolcu, 2 bin 746 dakika sahada kaldı. Mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ederken, Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.