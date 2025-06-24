Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, genç kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıda söz alan gençlerin çoğu, Fenerbahçe’nin geleceğine dair endişelerini ve önerilerini dile getirirken, Aziz Yıldırım bir süre genç kongre üyeleri ile sohbet etti. Genç kongre üyeleri ile yaptığı sohbette seçim süreci üzerinden tartışma yürütülmemesi gerektiğini belirten Yıldırım, asıl odaklanılması gereken noktanın kulübün geleceği olduğunu vurguladı.

“Biz hepimiz bugün buraya Fenerbahçe'nin geleceği için neler yapmalıyız, bunu konuşmaya geldik. Lütfen benim üzerimden seçim sürecini yorumlamayın” diyen Yıldırım, kulübün mevcut gidişatına dair de uyarılarda bulundu.

Aziz Yıldırım, daha önce hangi şartlarda yeniden aday olacağını açıkladığını hatırlatarak, şunları söyledi:

“Ben hangi şartta aday olacağımı açıkladım. Herkes kendine gelsin. Herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın. Bana değil. Bakın beni böyle zorlarsanız, Fenerbahçe'nin toplantılarına bir daha katılmam. Ben Fenerbahçe için hepinizin elini taşın sokmasını istiyorum. O yüzden beni bırakın. Bak benle oynarsanız bir gün tüm kamuoyu önüne çıkarım, 'yokum' derim. Bütün umutlarınız kaybolur. O yüzden benim üzerimden Fenerbahçe başkanlığı ve seçimi yürütmeyin. İstemiyorum ve lütfen rica ediyorum Fenerbahçe'ye sahip çıkın. Biz hepimiz bugün buraya Fenerbahçe'nin geleceği için neler yapmalıyız, bunu konuşmaya geldik. Lütfen benim üzerimden seçim sürecini yorumlamayın. İki senelik geçiş süreci bambaşka bir konu. Asıl mesele Fenerbahçe'nin tekrar eski günlerine ulaşmak için yapılması gerekenleri konuşmak."

Yıldırım, Anadolu’da geçmişte Türk futbolunda önemli yer edinmiş ancak zamanla kapanan spor kulüplerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Diğer kulüpler bizi 10 sene geçti, isim vermek istemediğim için diğer kulüpler diyorum. 5 sene sonra bu 20 sene olacak. Bir daha önleyemezsiniz. Anadolu'da var olan ama bugün yok olan spor kulüpleri var. Onlar gibi olacağız. Lütfen Fenerbahçe’ye sahip çıkın”