Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı ile kulüp yönetimi arasında yaşanan loca krizi mahkemeye taşınmıştı. Sporx'in özel haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sezon başında geri aldığı locası nedeniyle dava açan Acun Ilıcalı'nın başvurusu mahkeme tarafından karara bağlandı. Aziz Yıldırım’ın sezon başında elinden aldığı locası için dava açan Acun Ilıcalı, mahkeme kararıyla locasını geri aldı. Mahkeme, locanın Acun Ilıcalı’ya iadesine ve 2026-2027 futbol sezonu sonuna kadar üçüncü kişilere satışının veya devrinin ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesine karar verdi. Böylece Acun Ilıcalı, mahkeme kararıyla locasını kullanma hakkını yeniden kazanmış oldu.

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