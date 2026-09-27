Fenerbahçe'de eski başkan Sadettin Saran döneminde yöneticilik yapan Orhan Demirel, üç aylık görev sürelerindeki sportif sonuçları değerlendirdi. Demirel’in konuşması sırasında Aziz Yıldırım, “Parayı yemişsiniz” dedi. HEP AYNI ŞEYLERİ SÖYLÜYORSUNUZ Bunun üzerine salonda gergin anlar yaşandı. Aziz Yıldırım’ın bu sözlerinin üzerine eski yönetici İlker Alkun, “Göreve geldiğinizden beri aynı şeyi söylüyorsunuz. Biz para yemedik’ ifadelerini kullandı. Aziz Yıldırım da, “Parayı yediniz, bak konuşur içinizden geçerim. İbra etmem ona göre” ifadelerini kullandı.

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