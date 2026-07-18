UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Gornik Zabrze ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de yönetim ve futbolcular, İsmail Yüksek'in düğünü için bir araya geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ''Fenerbahçemizin milli futbolcusu İsmail Yüksek, hayatını Esen Matraş ile birleştirdi. Nikah törenine Başkanımız Aziz Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, teknik ve idari heyetimiz, futbolcularımız, eski yöneticilerimiz, çiftin aileleri ve yakınları ile çok sayıda davetli katıldı. Törende çiftin nikah şahitliğini Başkanımız Aziz Yıldırım, önceki Başkanlarımızdan Ali Y. Koç, eski bakanlardan AK Parti Milletvekili Faruk Çelik ile iş insanı Ziya Eren yaptı. Esen-İsmail çiftini tebrik ediyor, bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.’’ denildi.

SADETTİN SARAN KATILMADI

Ayrıca Fenerbahçe’nin bir diğer eski başkan Sadettin Saran ise törene katılmadı. Düğün öncesinde Aziz Yıldırım'ın Sadettin Saran'la yan yana gelmek istemediği iddia edilmişti. Bunun üzerine Saran'ın düğüne gelmekten vazgeçtiği belirtilmişti.