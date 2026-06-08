Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, kollarını sıvadı. Sarı-lacivertlilerin yeni başkanı ilk transferini bitirmek üzere.

Fichajes'te yer alan habere göre, sarı-lacivertli yöneticiler, İspanya'da muhteşem bir sezon geçiren Kosovalı golcü ile üç yıllık anlaşmaya vardı.

15,5 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

Fenerbahçe'nin bu transfer için oyuncunun kulübüne 15.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarılırken, bu miktardan Lazio'nun da pay alacağı belirtildi. İki kulüp arasındaki transfer görüşmelerinin de son detaylar dışında büyük ölçüde tamamlanmış durumda olduğu öne sürüldü.

MBAPPE'NİN ARDINDAN İKİNCİ SIRADA YER ALDI

2025-26 sezonunda Mallorca forması ile tüm kulvarlarda 37 maça çıkan 32 yaşındaki forvet, 23 kez ağları sarstı ve gol krallığını Kylian Mbappe'nin arkasında ikinci sırada tamamladı.