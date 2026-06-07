Fenerbahçe’de merakla beklenen seçim sonuçlandı. Başkan seçilen Aziz Yıldırım, kürsüye gelerek zafer konuşması yaptı.

Yıldırım, ilk vaatlerini verdi. Aziz Yıldırım’ın açıklamaları şöyle: "Değerli Fenerbahçeli kardeşlerim ve yoldaşlarım. Camiamızda bir seçim yaptık ama kazanan Fenerbahçe'dir, Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildir. Bugünden itibaren Hakan Safi Bey ve büyüklerimiz, saydığımız tüm insanların bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Onları da tebrik ediyoruz."

FENERBAHÇE CAMİASI BÜYÜKTÜR

"İnşallah bu stadyumda şampiyon oluruz. Biz birbimize küsmeyeceğiz, sarılacağız. Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Fenerbahçe camiası büyüktür, herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade etmeyeceğiz hep beraber."

15 GÜNDE TAKVİYELERİ YAPACAĞIZ

"Değerli insanların olduğu yönetim kurduk. Tecrübemle beraber çalışacağız. Sözümüz söz şampiyonluk! Gerekli takviyeleri 15 gün içinde yapacağız. Endişeniz olmasın."

KİMSE DIŞLANMAYACAK

"Yorulduk ama tatlı bir yorgunluk var hepimizde. Bundan dolayı fazla bir şeyler söylemek istemiyorum. Hepinize kalpten yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun. Sizi seviyoruz. Bu mücadeleyi hep beraber yapacağız. Kim varsa dışlanmış kalmayacak, hep beraber birlik beraberlik kuracağız. Sizi seviyorum."

Aziz Yıldırım, son olarak kürsüde 'Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe' tezahüratı yaptı.