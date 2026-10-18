Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda ağırladığı Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek İngiltere dönüşü yara sardı ve puanını 16'ya çıkardı. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren goller; 40. dakikada Romelu Lukaku, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 87. dakikada Vedat Muriqi'den geldi.

Mücadelenin en dikkat çeken performanslarından birini ise uzun bir süredir skora katkı yapamayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu sergiledi. Karşılaşmaya sonradan dahil olan yetenekli oyuncu, 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşarak üzerindeki baskıyı kırdı.

ASTON VİLLA MAÇINDAN SONRA KRİTİK HAMLE

Sarı-lacivertli ekibin Kadıköy'de sergilediği diri futbolun ve farklı galibiyetin arkasından ise Başkan Aziz Yıldırım'ın kritik müdahalesi çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere deplasmanında Aston Villa'ya karşı alınan 6-0'lık tarihi yenilgi sonrası camiada oluşan olumsuz havayı dağıtmak isteyen Başkan Yıldırım, Alanyaspor maçı öncesinde doğrudan Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giderek duruma el koydu.

"SİZE GÜVENİYORUM" MESAJIYLA MORAL VERDİ

Fanatik'te yer alan habere göre Aziz Yıldırım, Samandıra'da hem futbolcularla hem de Teknik Direktör İsmail Kartal ve ekibiyle baş başa özel görüşmeler gerçekleştirdi.

Başkan Yıldırım'ın toplantıda ağır mağlubiyetin izlerini silecek bir konuşma yaparak tüm takıma "Size güveniyorum" mesajını verdiği ve güven tazelediği öğrenildi. Aziz Yıldırım'ın bu birleştirici ve motive edici hamlesinin; takım üzerindeki baskıyı aldığı, İsmail Kartal'ın ekibine moral aşıladığı ve sahaya yansıyan 3-0'lık net galibiyetin en büyük mimarı olduğu kaydedildi.