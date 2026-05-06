Fenerbahçe’de seçim süreci yaklaşırken başkan adayları da netlik kazanıyor...

Eski başkan Aziz Yıldırım, kulüpte yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu duyurdu ve diğer adaylara birlik çağrısında bulundu.

Başkan adaylığını açıklayan Hakan Safi ise Yıldırım’ın bu çağrısına yanıt verdi.

Safi, Ersin Düzen’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



-Kayıtsız ve şartsız aday olduğumu bir kez daha vurguluyorum.

-Karşımızda kim aday olursa olsun, ben tek başıma seçime gireceğim.

-Çekilmem veya birleşmem söz konusu değil.

-Şu anda ekibimle birlikte tek hedefimiz Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak ve camiamızı mutlu etmek.