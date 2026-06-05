Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olan seçim öncesi adaylar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, son kez seslerini duyurmak üzere canlı yayınlara konuk oluyor.

Aziz Yıldırım'ın yayıncı kuruluşta katıldığı canlı yayının son anlarında moderatör Güntekin Onay ile yaşadıkları diyalog ise sosyal medyada çok konuşuldu.

"SIKINTIYA GİRDİN GALİBA"

Aziz Yıldırım, "Türk futbolu sıkıntıda. Hakemliği bırakan hakem yorumluyor. Futbolu bırakan futbolcu yorumluyor. Hiç kendi hatalarını, zamanında yaptıkları yanlışları kimse görmüyor ve söylemiyor. Onun üzerine de durmadan yanlışlar devam ediyor" dedi.

Güntekin Onay ise Yıldırım'ın bu sözlerine "Sayın başkan çok teşekkür ediyoruz. Son olarak Fenerbahçe Genel Kurulu'na bir şey söylemek istiyor musunuz? Fenerbahçe tribünlerine özellikle..." şeklinde karşılık verdi.

Yıldırım ise "Ne oldu, hakemlere salladım, galiba sıkıntıya girdin" dedi ve ikilinin gülüşmeyle geçen kısa diyaloğunun ardından program sona erdi.