Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, seçimi rakibi Hakan Safi'nin önünde büyük bir farkla kazanarak yeniden başkanlığını ilan etti. Yıldırım'ın göreve gelmesinin ardından Sarı-Lacivertlilerde planlamalar hız kazandı.

"BUNU KİM ALDI" DEMİŞTİ

Aziz Yıldırım'ın nisan ayının ortasında gerçekleştirilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında "Bu Sidiki Cherif'i kim aldı? Merak ediyorum! Hangi akıl aldı! Yazık ya, 22 milyon diyorlar. Maliyeti en az 30-35'tir vergilerle" sözleriyle eleştirdiği genç yıldızın geleceği de belli oldu.

YEŞİL IŞIK YAKTI

Seçime günler kala yaptığı açıklamayla oyuncunun yeteneğinden ziyade maliyetini eleştirdiğini dile getiren Yıldırım, "Santrfor yok. Santrfor olarak alınan isim iyi oyuncu ama benim eleştirdiğim bonservisi. Çocuğu getirdiniz, santrfor bu dediniz ve ateşe attınız. Belki 1-2 sene sonra çok iyi olacak" diyerek seçilmesi halinde oyuncuya güvendiğini ifade etmişti.

ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR

Yıldırım'ın konuşmasının ardından geleceği merak edilen Sidiki Cherif'in Sarı-Lacivertlilerdeki akıbeti belli oldu. 19 yaşındaki Gineli golcü, önüne transfer edilecek olan iki as santrforun arkasında üçüncü forvet olarak görev bekleyecek. Ancak potansiyeline güvenilen futbolcuya Avrupa'nın kalburüstü bir takımından ilk 11 garantisi içeren kiralık teklifi gelmesi halinde bu seçeneğe de kapılar kapatılmayacak, Cherif'in yerine yerli bir üçüncü forvet takviyesiyle sezon planlaması yapılacak.