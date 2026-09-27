Fenerbahçe sasrı lacivertlileri heyecanlandıran projenin çalışmalarını sürdürüyor… Sarı lacivertliler Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kıyıkışlacık bölgesinde yaklaşık 586 bin metrekarelik arazi üzerine konumlandırılacak Cove 1907 projesini hayata geçirmek istiyor.

Projede 1907 adet konutun yanı sıra iki otel ve 500 yat kapasiteli marina bulunacak. Milas-Bodrum Havalimanı'na yaklaşık 15 dakika mesafede yer alacak proje, Bodrum merkeze yaklaşık 30, Milas merkeze ise yaklaşık 20 dakikalık uzaklıkta bulunuyor.

FENERBAHÇE ADASI GELİYOR.

Projenin en dikkat çeken ayrıntılarından biri ise arazi içerisinde bulunan doğal ada… Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Buğra Tanık'ın verdiği bilgilere göre söz konusu doğal adaya “Fenerbahçe Adası” adı verilecek. Tanık, projenin yalnızca bir tatil projesi olmayacağını belirterek, bölgenin 12 ay boyunca yaşanabilecek bir yaşam alanı olarak tasarlandığını ifade etti.