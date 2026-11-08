Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Arca Çorum FK'yi 5-0 yendi. Bu karşılaşma öncesi iki takımın U 19 takımı kozlarını paylaştı. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazanırken, başkan Aziz Yıldırım’ın ortaya çıkan görüntüsü dikkat çekti.
AZİZ YILDIRIM’IN DÜŞÜNCELİ HALİ DİKKAT ÇEKTİ
Sosyal medyadaki görüntüde tek başına maçı izlediği görülen Yıldırım’ın düşünceli hali çok konuşuldu. Başkan Yıldırım, karşılaşma sonrası A Takım’ın maçını izlemek için Çorum Şehir Stadı’na geçti.