Bursa’daki programı kapsamında yemek molası veren Aziz Yıldırım, kentin meşhur lezzetlerinden biri olan Bursa kebabını tatmak için mütevazı bir lokantayı seçti.

Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler, Yıldırım’ın alışılmış tarzını bir kez daha gözler önüne sererken, paylaşılan kareler sosyal medyada hızla yayıldı.

Fotoğraflarda en dikkat çeken unsur ise giyim parçalarının fiyatları oldu.

Ünlü bir markaya ait ceketin yaklaşık 49 bin 975 TL, kombinini tamamlayan botların ise 990 Euro civarında, yani 50 bin TL’nin üzerinde bir değere sahip olduğu belirtildi.

Toplam tutarı 100 bin TL’yi aşan bu görünüm, binlerce beğeni ve yorum alarak magazin gündeminde üst sıralara yükseldi.