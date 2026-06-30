Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın Beykoz'daki evinde acı bir olay yaşandı.

Habertürk'ün aktardığına göre, bölgede kuaförlük yapan Derya Gündoğdu, Aziz Yıldırım'ın kızına manikür ve pedikür hizmeti vermek üzere Beykoz Acarlar Mahallesi'ndeki eve gitti.

Gündoğdu, evde bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden fenalaştı. Fenalaşmasının ardından yere düştüğü ve tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Olayın ardından ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Evde inceleme yapan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

MERDİVENLERDEN ÇIKARKEN DÜŞTÜĞÜ BELİRLENDİ

İlk incelemelere göre, Gündoğdu'nun merdivenlerden çıktığı esnada yere düştüğü ve ardından hareketsiz kaldığı görüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken, Derya Gündoğdu'nun kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği belirtildi.