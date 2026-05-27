Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi hareketli günler yaşanıyor. Başkan adayları çalışmalarını sürdürürken Aziz Yıldırım cephesinde 2 forvet transferinden ilki netleşti.

HT Spor'un haberine göre Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Real Mallorca forması ile LaLiga'da gol krallığı yarışını 2. sırada tamamlayan Vedat Muriqi ile anlaştı.

Aziz Yıldırım, Mallorca ile finansal görüşmeler konusunda uzlaştı. Aziz Yıldırım seçilmesi halinde Vedat Muriç, Fenerbahçe ile resmi olarak sözleşme imzalayacak.

İspanya'da bu sezon Mallorca formasıyla 37 maça çıkan Vedat Muriqi, 23 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek ligde Kylian Mbappe'nin ardından en çok gol atan ikinci isim oldu.