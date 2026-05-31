Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Sözcü TV’de “Santrforu kongre süreci nedeniyle haftaya açıklarız. Hatta oyunculardan biri pazartesi gelebileceğini söyledi, ‘Hayır’ dedim. Türk oyuncu transferi yapmak lazım. İyi ve yıldız oyuncular gelecek” dedi. Yıldırım’ın bahsettiği futbolcunun Vedat Muriqi olduğu ortaya çıktı. Aziz Yıldırım ile her konuda anlaşan Kosovalı golcü tatil için İstanbul’a gelecek.

BARCELONA İLGİLENİYORDU

Aziz Yıldırım ve ekibi transferi bitirmek için kulübü Mallorca ile görüşmelerini sürdürüyor. Mallorca, tecrübeli golcü için 18 milyon Euro isterken, Aziz Yıldırım ve ekibi 12 milyon Euro civarında bir bonservis bedeline bu transferi noktalamayı hedefliyor. Vedat, NEOM ve Orlando City’den gelen cazip teklifleri reddetti. Barcelona’nın ilgisine rağmen Fenerbahçe’yi tercih etti.