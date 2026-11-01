Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışında Portekizli Sergio Conceiçao'yu gündemine aldığı iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un, kendisiyle iletişime geçen kulüp yöneticilerine vatandaşı hakkında olumlu referans verdiği belirtildi. Jesus, Conceiçao'nun disiplinli yapısını, takıma kazandırdığı dinamizmi ve üst düzey rekabetçi tarzını vurgulayarak bu tercihi destekledi. Jesus'un vatandaşı için "Onda benim gençliğimi görüyorum" dediği aktarıldı.

KOCAMAN VE BELÖZOĞLU DA ADAYLAR ARASINDA

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin diğer teknik direktör adaylarının Aykut Kocaman ve Emre Belözoğlu olduğu belirtildi. Üç teknik direktörle ilgili kısa süre içinde somut gelişmeler yaşanmasının beklendiği ifade edildi.

Sarı-lacivertli yönetimin daha önce listesindeki İspanyol çalıştırıcılar Ernesto Valverde ve Jose Luis Mendilibar'la da temasa geçerek görüştüğü aktarıldı. Yönetimin iki teknik adamdan da takımla ilgili değerlendirme raporu istediği öne sürüldü.