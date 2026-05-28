Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul 6-7 Haziran’da yapılacak. Kritik seçim öncesi iki başkan adayı da projelerini açıklıyor. En önemli vaatlerden biri stadyum kapasitesinin artırılması. Başkan adayı Aziz Yıldırım’ın projesinin detayları ortaya çıktı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, operasyonu Barış Göktürk ve Nihat Özbağı yönetecek. İnşaatı ise Nihat Özdemir üstlendi. Stadyum kapasitesinin 64 bine çıkarılması planlanırken, loca sayısı ise 160’a çıkarılacak.

İşte Yıldırım’ın yeni stat projesinin detayları:

84 olan loca sayısı 160’ın üzerine çıkacak.

820 olan loca koltuk kapasitesi yaklaşık 2000’e ulaşacak.

4 kenar kolondan 2’sine büyük sponsor locaları yapılacak.

Stat kapasitesi 64 bine yükselecek.

Projenin maliyeti 55 milyon dolar olacak.

Kapasite artışıyla yıllık ek 25 milyon euro, yeni localarla ise 24 milyon euro gelir elde edilecek. Toplam yıllık ek gelir 49 milyon euro olacak.