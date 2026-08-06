Haziran ayında yeniden Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı seçilen Aziz Yıldırım, cumartesi günü gerçekleşen yüksek divan kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.



Kulübün izleyeceği transfer politikasına ilişkin detaylar veren Yıldırım, kızı Yaz Yıldırım'a yönelik sosyal medya paylaşımlarına da adeta ateş püskürdü. Kızını hedef alan paylaşımı yapan hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirten Yıldırım, avukatları aracılığıyla pazartesi günü savcılığa resmen suç duyurusunu iletti.



BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Yıldırım'ın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusunun ardından yapılan incelemelerde “profdraleks” kullanıcı adı hesap sahibi olduğu iddia edilen Cengiz Yıldız, Bursa'da gözaltına alındı.

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