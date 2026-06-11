Fenerbahçe’de yeniden başkanlık görevine seçilen Aziz Yıldırım için inşa edilen 50,2 metrelik “Queen Yaz” isimli mega yat, denizle buluştu. Dearsan Tersanesi’nde tamamlanan üretim sürecinin ardından gerçekleştirilen denize indirme töreniyle birlikte yat suya indirildi.
UZUN MENZİLLİ
Haber Denizde'nin haberine göre; çelik gövde ve alüminyum üst yapı kombinasyonu ile tasarlanan “Queen Yaz” adlı yatın, uzun menzilli ve okyanus aşırı seyahatlere uygun şekilde üretildiği belirtildi. Modern mühendislik ve tasarım unsurlarını bir araya getiren proje, yat sektöründe dikkat çeken çalışmalar arasında yer aldı.
İSMİ KIZINDAN GELİYOR
Ünlü iş insanı Aziz Yıldırım için özel olarak inşa edilen mega yatın adının, kızı Yaz Yıldırım’dan esinlenilerek “Queen Yaz” olarak belirlendiği öğrenildi. 50,2 metre uzunluğundaki süper yatın, denize indirilmesinin ardından dikkatleri üzerine çektiği ifade edildi.
PROJEYİ TÜRK EKİPLER YÜRÜTTÜ
Proje yönetiminin More Marine tarafından yürütüldüğü, yatın donatım sürecinin tamamlanmasının ardından Yıldırım ailesinin kullanımına sunulmasının planlandığı aktarıldı.
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