UZUN MENZİLLİ

Haber Denizde'nin haberine göre; çelik gövde ve alüminyum üst yapı kombinasyonu ile tasarlanan “Queen Yaz” adlı yatın, uzun menzilli ve okyanus aşırı seyahatlere uygun şekilde üretildiği belirtildi. Modern mühendislik ve tasarım unsurlarını bir araya getiren proje, yat sektöründe dikkat çeken çalışmalar arasında yer aldı.