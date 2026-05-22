Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu.

Adayların seçime 72 saat kalaya kadar değişiklik yapabileceği listenin ilk hali belli oldu.

İşte Yıldırım'ın yönetim listesi:

ASİL ÜYELER

Barış Göktürk

Mahmut Nedim Uslu

Nihat Özbağı

Mustafa Çağlar

Ahmet Önder Fırat

Cihan Kamer

Fatih Öztürk

Batuhan Özdemir

Tanju Kaya

Murat İman

Özgür Peker

Yusuf Buğra Tanık

Mehmet Aydın

Mehmet Selim Kosif

YEDEK ÜYELER:

Fatih Aslan

Volkan Akan

Mustafa Aydın Acun

Barış Karagöz

Savaş Adalet

Demre İşcan

Yasemin Babayiğit

 

