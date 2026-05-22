Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu.
Adayların seçime 72 saat kalaya kadar değişiklik yapabileceği listenin ilk hali belli oldu.
İşte Yıldırım'ın yönetim listesi:
ASİL ÜYELER
Barış Göktürk
Mahmut Nedim Uslu
Nihat Özbağı
Mustafa Çağlar
Ahmet Önder Fırat
Cihan Kamer
Fatih Öztürk
Batuhan Özdemir
Tanju Kaya
Murat İman
Özgür Peker
Yusuf Buğra Tanık
Mehmet Aydın
Mehmet Selim Kosif
YEDEK ÜYELER:
Fatih Aslan
Volkan Akan
Mustafa Aydın Acun
Barış Karagöz
Savaş Adalet
Demre İşcan
Yasemin Babayiğit