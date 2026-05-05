Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım’ın aday olup olmayacağı merak ediliyordu. Mehmet Ali Aydınlar’ın adaylıktan çekilmesinin ardından gözler Yıldırım’ın üzerindeydi. Aziz Yıldırım, 6-7 Haziran'da düzenlenecek olan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olmaya karar verdi. Yıldırım'ın kısa süre içinde resmi bir açıklama yaparak adaylığını resmen açıklayacağı öğrenildi. AYDINLAR VAZGEÇTİ Aydınlar, yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'nin yarınlarının, şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım." ifadelerini kullanmış ve adaylıktan vazgeçmişti. BAŞKANLIĞA KİMLER ADAY? Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da düzenlenecek olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adaylığı ilan eden isimler şu ana dek eski yöneticiler Barış Göktürk ve Hakan Safi oldu.

