Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış’taki Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, toplantıda kürsüye çıktı ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''MAYISTAN SONRA YOKUM''

2027 Mayıs ayından sonra Fenerbahçe Başkanlığını yapmayacağını belirten Aziz Yıldırım, ''Bakın ben Mayıs ayından sonra yokum. Bir daha bu kulübün içine gelmem. Sebebini de söyleyeceğim. Kulübünüze sahip çıkın! Kulübe sahip çıkmak buraya gelip oturmak değil, sosyal medyada paylaşım yapmak değil. Hakkına sahip çıkmak.'' şeklinde konuştu.

''AZİZ YILDIRIM OLMASA BUGÜNLERİ GÖREMEZDİNİZ''

Konuşmasını sürdüren Yıldırım, "Geçen sene... Çıkarttırdım. Aziz Yıldırım 600 milyon borç bıraktı diyorlar ya, Aziz Yıldırım olmasa bugünleri göremezdiniz. Onu da bilin.

Ataşehir, Kayışdağı sattınız. Stadyum yaptım, isim haklarını sattınız, localarını, kombinelerini sattınız ancak idare ettiniz. Aziz Yıldırım hiçbirini satmadı!

Aziz Yıldırım 2018'de giderken 2 milyon euro borç bıraktı. Hesaplar burada, elimde." dedi.

AZİZ YILDIRIM'IN DİĞER SÖZLERİ

Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Siz ne yaptınız? 2018 yılında Aziz Yıldırım'ın satın aldığı, bütün bonservislerini ödediği oyunculardan 4 taneyi sattınız ve 45 milyon euro bu kulübe girdi sağladınız. Sonra ne yaptınız? Aldınız oyuncuları, sonra o oyuncuları sattınız. Borcu duruyor, aldığınız paraları yediniz. Tablo iyi değil haberiniz olsun. 170 milyon euro civarında, dolar-euro civarında biz buraya para sokmaya çalışıyoruz sponsor olarak. Ve soktuk bir kısmını da. Ancak öyle, o şekilde limitleri aştık ve diğer borçları kapattık, hallettik."

"Şimdi son durum; 22 Ekim itibariyle biz 217 milyon euro kulübe para sokmuşuz. Bunun karşılığında da biz 155 milyon 186 bin 304 euro da harcamışız ve 38 milyon euro da kasada para duruyor, bilginiz olsun."