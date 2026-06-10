Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda kulüp tarihinin en yüksek oyuyla (17 bin 245) 8 yıl aranın ardından yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.
Başkan Aziz Yıldırım, kongrede Divan Başkanlığı görevini yürüten Yüksek Divan Kurulu (YDK) Başkanı Şekip Mosturoğlu ile yeni ve önceki Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyelerinin hazır bulunduğu mazbata töreni kulüp binasında gerçekleştirildi.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilere Fenerbahçe YDK Başkanı Şekip Mosturoğlu tarafından mazbataları takdim edildi. Mazbata töreni fotoğraf çekimiyle tamamlandı.