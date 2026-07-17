Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki milli futbolcusu İsmail Yüksek'in, nişanlısı Esan Metraş ile evlenmeye hazırlandığı düğün öncesi ses getiren bir iddia ortaya atıldı.

"HUZURSUZLUK YAŞANMASIN"

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre İsmail Yüksek; Başkan Aziz Yıldırım ve eski başkanlar Ali Koç ile Sadettin Saran'ı düğününe davet etti. Ancak Yıldırım, Saran ile aynı ortamda bulunmak istemedi...

Habere göre Yıldırım'ın bu tutumu, Yüksek aracılığıyla Sadettin Saran'a iletildi. Eski başkanın da "İsmail'in en mutlu gününde herhangi bir huzursuzluk yaşanmasını istemem" diyerek düğüne katılma kararından vazgeçtiği ifade edildi.