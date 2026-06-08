Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden seçilen Aziz Yıldırım, seçim zaferinin ardından verdiği mesajla gündem oldu. Oy sayımının tamamlanmasının ardından Aziz Yıldırım’ın seçimi kazandığının kesinleşmesiyle statta büyük bir sevinç yaşandı. Bu sırada bazı taraftarların Hakan Safi ve eski başkan Ali Koç'u hedef alan tezahüratlarda bulunması dikkat çekti. "SAKİN OLUN" ÇAĞRISI YAPTI Yaşananlar üzerine kürsüden taraftarlara seslenen Aziz Yıldırım, "Sakin olun" diyerek tezahüratların son bulmasını istedi. KONGREDE TAKDİR TOPLADI Rakiplerini hedef alan tezahüratlara müdahale eden Yıldırım'ın tutumu, kongredeki birçok üyenin takdirini topladı. Seçim sonrası sergilenen bu tutum, camiada birlik ve beraberlik çağrısı olarak değerlendirilirken, Yıldırım'ın rakiplerine karşı saygılı yaklaşımı takdir topladı.

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