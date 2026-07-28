İstanbul'dan kalkan uçakla Katowice Havalimanı'na inen kafile, ardından 3 otobüsle konaklayacağı otele doğru hareket etti. Sarı-lacivertli kafileyi, konaklayacakları otelinde önünde taraftarlar çiçeklerle karşıladı. Futbolcular, taraftarların imza ve fotoğraf istekleri kırmazken ardından otele giriş yaptılar.
BAŞKAN AZİZ YILDIRIM, POLONYA’DA
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli oyuncuları Polonya deplasmanında yalnız bırakmadı. Kafilede, başkan Aziz Yıldırım'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Mahmut Uslu, Önder Fırat, Mehmet Aydın, Feridun Geçgel, Savaş Adalet ve Yasemin Babayiğit de yer aldı.