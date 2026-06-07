Fenerbahçe'nin 35. başkanının seçileceği olağanüstü genel kurul kavgayla başladı. Chobani Stadı'ndaki genel kurulun ilk gününe tartışmalar damga vurdu. Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin taraflarının birbirine yakın locada olması arbede yaşanmasına neden oldu.

SPOR ŞUBE POLİSİ MÜDAHALE ETTİ

Fitili ateşleyen, "8 yıldır nerede Aziz Yıldırım" tezahüratı oldu. Buna tepki gösteren Yıldırım'ın destekçileri, diğer tarafın üzerine yürüdü, kavga çıktı. Yıldırım da kendisine tepki gösterenlerle tartıştı. Tarafların sakinleşmemesi üzerine Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu kongreye ara verdi. Spor şube ekipleri de araya girip tansiyonun düşmesini sağladı. Kongrenin devamında da Mosturoğlu taşkınlık yapan üyeleri sık sık uyarmak zorunda kaldı.

OY VERME SAAT 10.00-17.00 ARASINDA

Genel kurulda başkanlık seçimi bugün yapılacak. Saat 10.00 ile 17.00 arasında 45 sandıkta gerçekleştirilecek oy verme işleminde 44 bin 741 üye oy kullanma hakkına sahip. Sandıklar toplu olarak açılacak ve divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı Mosturoğlu, sarı-lacivertli kulübün yeni başkanını açıklayacak.