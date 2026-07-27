YENİ sezonda Süper Lig şampiyonluğunu birinci hedef olarak belirleyen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda yer almayı da çok istiyor. Eleme turlarına Gornik Zabrze’yle oynanan ilk maçta 1-0 galibiyetle start veren sarı-lacivertlilere Başkan Aziz Yıldırım’dan prim jesti gelecek.

Yıldırım, her tur için futbolcuların hesabına ödül parası yatırma kararı aldı. Amaç, teknik heyet ve futbolcuların moral ile motivasyonunu en yukarıya çekmek. Yeni sezonda başarı primlerinin özellikle Süper Lig’deki derbi maçlarında da uygulanması bekleniyor