Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, stadyum projesine yönelik açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, Kale Arkası'nda yaptığı açıklamada eski asbaşkanı Nihat Özbağı'nın tepkisinde haklı olduğunu vurguladı.

'SEÇİM VAADİYDİ'

Aziz Yıldırım, projeyi seçim vaadi olarak sunduklarını hatırlatırken "Nihat Özbağı, seçim öncesinde stadyum projesi için kayda değer mesai ve para harcadı. Yurt içi ve yurt dışında çalışmalar yaptı. Bu proje seçim vaadi olarak sunuldu. Şu andaki yönetimin, bu projeyi anlatırken süreçten hiç bahsetmemesine Nihat Bey'in alınganlık göstermesi doğaldır" dedi.

Sarı lacivertlilerin efsane başkanı "Benim bir alınganlığım yok. Fenerbahçe için keşke stadı hemen yapsalar. Benim düşüncem bu, mutlu olurum. Keşke hemen başlasalar ancak yönetim stadı kendi imkanlarıyla, kaynakları yaratarak ve borca girmeden yapmalıdır" ifadelerini kullandı.

Mali konulara da değinen Aziz Yıldırım "Mali konularda yanlış açıklamalar oluyor, zamanı geldiğinde bu konularda açıklama yapacağım" diyerek sözlerini noktaladı.

HAMDİ AKIN'DAN YANIT

Öte yandan Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, stat projesiyle ilgili açıklamalara, "Stadın projesi Adnan Aksu isimli mimarın projesidir, benim çizdiğim bir proje değil. Eğer onlar aynı proje olduğunu iddia ediyorlarsa Adnan Aksu ile konuşmaları gerekir ama ilgisi yok. Adnan Aksu bizim stadımızın müellifidir, onun haberi ve isteği olmadan buraya herhangi bir proje yapılamaz" ifadeleri ile cevap verdi.