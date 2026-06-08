Fenerbahçe'nin tarihi seçiminde Aziz Yıldırım, rakibi Hakan Safi'nin önünde büyük bir farkla yeniden başkanlığını ilan etti. Sarı-Lacivertlilerde yeni dönemin teknik ekibi de netlik kazanmaya başladı.

Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alan Özgür Peker, geçen günlerde yaptığı açıklamada teknik direktörlük için dört adaylarının olduğunu söylemişti. Gazeteci Murat Özbostan ise Sabah'taki yazısında karar kılınan ismin Aykut Kocaman olduğunu belirtti. Özbostan'ın yazısından ilgili kısımlar şöyle:

"Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün yüzde 99 Aykut Kocaman olması bekleniyor. Teknik ekipte Volkan Demirel, Dirk Kuyt ve Pierre Webo'nun da yer alacağı konuşuluyor.

Oğuz Çetin sportif direktör olarak göreve gelecek. Eski futbolculardan oluşacak bir komite de transfer süreçlerinde aktif rol oynayacak.

"5 İLA 7 TRANSFER BEKLENİYOR"

Kaleci Ederson'un takımda kalma ihtimali oldukça yüksek görülüyor.

Yönetim 5 ila 7 transfer yapmayı hedefliyor. Öncelik yıldız isimlerden çok, şampiyonluk yarışında başarı sağlayacak güçlü ve dengeli bir kadro kurmak olacak."