Vedat Muriqi'nin 23 golle yıldızlaştığı sezonda Mallorca küme düşmüş, Kosovalı forveti transfer etmek için Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girmişti. HT Spor’un haberine göre Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Kosovalı yıldız golcü ile prensip anlaşmasına vardı.

Yıldırım'ın seçimi kazanması durumunda tecrübeli golcüyle resmi sözleşmeyi imzalayacağı ve transferin tamamlanacağı aktarıldı. Öte yandan Fenerbahçe’de diğer başkan adayı Hakan Safi'nin de başarılı golcüyü kadroda görmeyi çok istediği ve seçilmesi durumunda Muriqi’yi transfer etmek istediği belirtildi.

MBAPPE’NİN ARDINDAN İKİNCİ

İspanya'da bu sezon Mallorca formasıyla 37 maça çıkan Vedat Muriqi, 23 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek ligde Kylian Mbappe'nin ardından en çok gol atan ikinci isim oldu.