Fenerbahçe'nin altyapı yapılanması için Ocak ayında göreve başlaması beklenen Belçikalı futbol adamı Chris van Puyvelde'nin yeni adresi belli oldu. Deneyimli direktörün, Çin Futbol Federasyonu ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi. Bu gelişme, sarı-lacivertli camianın altyapı projesine ilişkin beklentilerini değiştirdi.
Gazeteci Serkan Akkoyun'un aktardığı bilgiye göre van Puyvelde, kariyerine Asya'da devam etme kararı aldı.
OCAK'TA 'GÖREVE BAŞLAYACAK' DEMİŞTİ
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 2 Ağustos'ta düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün altyapı yapılanmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Yıldırım, Chris van Puyvelde'nin Ocak ayında göreve başlayacağını belirtmiş ve Belçikalı direktörün futbolcu yetiştirme konusundaki deneyimine vurgu yapmıştı.