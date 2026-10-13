Fenerbahçe'nin altyapı yapılanması için Ocak ayında göreve başlaması beklenen Belçikalı futbol adamı Chris van Puyvelde'nin yeni adresi belli oldu. Deneyimli direktörün, Çin Futbol Federasyonu ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi. Bu gelişme, sarı-lacivertli camianın altyapı projesine ilişkin beklentilerini değiştirdi. Gazeteci Serkan Akkoyun'un aktardığı bilgiye göre van Puyvelde, kariyerine Asya'da devam etme kararı aldı. OCAK'TA 'GÖREVE BAŞLAYACAK' DEMİŞTİ Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 2 Ağustos'ta düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün altyapı yapılanmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Yıldırım, Chris van Puyvelde'nin Ocak ayında göreve başlayacağını belirtmiş ve Belçikalı direktörün futbolcu yetiştirme konusundaki deneyimine vurgu yapmıştı.

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