Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacakları derbi için RAMS Park'a gitmeyeceği öne sürüldü.

Sabah'ın haberine göre; Yıldırım, sarı-lacivertli takımın deplasmanda oynayacağı karşılaşmada tribünde yer almayacak.

Yıldırım'ın bu sezon Avrupa deplasmanları da dahil olmak üzere yalnızca bir maçta takımını yalnız bıraktığı belirtildi.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, yarın RAMS Park'ta oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak. Derbide hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.

Dev maç öncesinde Galatasaray'ın 19, Fenerbahçe'nin 16'ı puanı bulunuyor.



