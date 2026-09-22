Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup eden Fenerbahçe, milli araya 10 puanla 6. sırada girdi.

Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynanan maçın ardından istifa eden İsmail Kartal, Aziz Yıldırım ve ekibinin ikna etmesiyle göreve geri dönmüştü.

'HERKES GİDER O KALIR'

Takvim Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Eyüpspor maçı öncesinde teknik direktör İsmail Kartal'a güvendiğini ve destek olduğunu ifade etti.

Karşılaşma öncesi tüm takımı toplayan Aziz Yıldırım, "Teknik direktörümüz İsmail Kartal'a sonuna kadar güveniyorum. Onun önderliğinde sizlerin büyük başarılara imza atacağınızı düşünüyorum. Herkes gider o kalır!" dedi.