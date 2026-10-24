Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısında stat projesine ilişkin görüşmeleri anlattı. Yıldırım, 75 bin kişilik yeni stadın Fenerbahçe'ye tahsis edilmesi ve kulübün Saraçoğlu'ndan Maltepe'ye taşınması yönünde teklif aldıklarını belirterek, kulübün menfaatleri korunmadan onay vermeyeceğini söyledi.

Yıldırım'ın aktardığına göre, Türkiye'nin İtalya ile birlikte düzenleyeceği 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finalinin Türkiye'de oynanması isteniyor. Bu amaçla 75 bin kişilik bir stat yapılması için çalışma yürütülüyor. Önceki yönetimlerle yapılan görüşmelerde belli aşamalara gelindiğini belirten Yıldırım, konunun artık kendi yönetimlerinin önünde olduğunu ifade etti.

SARACOĞLU'NU BÜYÜTME PROJESİ BAKANLIKLARA SUNULDU

Mevcut stadın büyütülmesi için de proje hazırladıklarını açıklayan Yıldırım, Nihat Bey'in hazırladığı projeleri Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çevre Bakanlığına sunduklarını söyledi.

Süreci hızlandırmak amacıyla iki arkadaşıyla Ankara'ya giderek Çevre Bakanı ile görüştüğünü anlatan Yıldırım, yeni stadın tahsis edilmesi teklifinin bu görüşmede yeniden gündeme geldiğini belirtti. Verdiği yanıtı şöyle aktardı:

“Fenerbahçe'nin menfaatine olmayan hiçbir şeye evet demem.”

“KONGRE KARAR VERİR”

Yıldırım, teklifin yazılı olarak önlerine getirilmesi, kulübün taleplerinin de buna eklenmesi ve kabul edilmesi halinde konuyu kongreye taşıyacağını söyledi. Nihai kararın kendisine ait olmayacağını vurgulayarak, “Kongre karar verir; olumlu veya olumsuz, bilemem” dedi.

Karşı tarafın fizibilite çalışması yaptığını belirten Yıldırım, ne yapılacağının ve kulübe ne verileceğinin bu hazırlıkta ortaya konulacağını ifade etti. Fenerbahçe'nin menfaatleri gözetilmezse kongreyi toplamayacağını da söyledi.

KULÜBE VERDİĞİ PARAYI ANLATTI

Konuşmasında kişisel mali durumuna ve geçmiş başkanlık dönemine de değinen Yıldırım, iş almak için devletle hiçbir zaman pazarlık yapmadığını söyledi. 1998-1999 döneminde kulübe 30 milyon dolar verdiğini, bu tutarın TL'ye çevrildiğini ve daha sonra borcu sıfırladıklarını anlattı.

Başkanlığı bıraktığı dönemde şirket çalışanlarının maaşlarını ödemek için otomobillerini sattığını da belirten Yıldırım, 20 yıllık başkanlığı boyunca devletten bir şey istemediğini ifade etti.