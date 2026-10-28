İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışında ilk görüşmeler Vincenzo Montella ve Abdullah Avcı ile yapıldı.NTV'nin haberine göre sarı-lacivertli yönetim, Montella'nın istediği 3 yıllık sözleşmeye sıcak bakmıyor.

Geçtiğimiz haftalarda A Milli Takım'dan ayrılan İtalyan teknik adam ile Fenerbahçe arasındaki anlaşmazlığın konusu sözleşmenin süresi. Yönetim, bu kadar uzun vadeli bir kontrat yapma görüşünde değil.

AVCI'YA KARŞI ÇIKANLAR DAHA FAZLA

Haberde, görüşülen diğer isim Abdullah Avcı konusunda da yönetimde fikir ayrılığı bulunduğu belirtildi. Yönetim kurulunun mesafeli yaklaştığı Avcı'ya karşı çıkanların sayısının daha fazla olduğu aktarıldı.