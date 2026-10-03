Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, A Milli Futbol Takımımız'ın Belçika'ya 3-0 yenildiği UEFA Uluslar A Ligi 3. hafta maçında golünü attı. Karşılaşmaya sonradan dahil olan Lukaku, sergilediği etkili performansla skoru belirleyen isimlerden biri oldu. Belçikalı tecrübeli forvet, sezonun ilk golünü kaydetti. AZİZ YILDIRIM ''3-4 HAFTA SONRA TANIYAMACAKSINIZ'' DEMİŞTİ Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Lukaku için geçtiğimiz günlerde "Romelu Lukaku'yu 3-4 hafta sonra tanıyamayacaksınız'' demişti. BU SEZONKİ İLK GOLÜNÜ ATTI Yıldırım'ın bu sözlerinin üzerinden bir hafta geçmeden Lukaku, bu sezonki ilk golünü Türkiye'ye karşı atmış oldu.

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