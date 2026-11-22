Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın maç sonundaki üzüntüsü ve sözleri kameralara yansıdı. Yıldırım, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer'e dönerek "Yapacak bir şey yok, haydi gidelim" dedi.
Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertliler, bu sonuçla lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düştü.
İKİNCİ GOLÜN ARDINDAN HAREKETSİZ KALDI
Karşılaşmayı protokol tribününden takip eden Yıldırım'ın, Kocaelispor'un ikinci golünden sonraki anları bir taraftarın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Yıldırım'ın moralinin çok bozulduğu görüldü