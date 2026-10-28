Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın Samandıra Can Bartu Tesisleri çıkışında karıştığı kazanın ardından bir araç satış ilanı gündeme geldi. Kazadaki diğer aracın sahibi olduğu iddia edilen kişi, ilan sitesinde “Aziz Yıldırım'ın sürttüğü araba” açıklamasını kullandı.

İlanın ekran görüntüsü olarak paylaşılan görselin espri maksatlı yapıldığı ortaya çıktı.

Yıldırım, dün akşam yönetimle yaptığı toplantının ardından tesislerden ayrılırken küçük bir kazaya karıştı. Olayda herhangi bir sağlık sorunu yaşanmadığı bildirildi. Kazanın ardından sosyal medya kullanıcıları da olayla ilgili esprili paylaşımlar yaptı.

Farklı bir ilanda da Aziz Yıldırım'ın adı kullanıldı. Söz konusu ilanda 2001 model Range Rover 4.6 Vogue aracın Aziz Yıldırım'ın eski aracı olarak satışa konulduğu görülüyor. İlan detayında "Aziz Yıldırım'ın özel FB plakalı eski aracı." ibaresi yer aldı.

GZT'nin haberine göre Yıldırım, kaza tespit tutanağı tutulmadan olay yerinden ayrıldı. Araç sahibinin ise sosyal medyada yayılan videoları kanıt göstererek Yıldırım'dan aracın masraflarını karşılamasını istediği belirtildi. Aziz Yıldırım'ın masrafları karşılama sözü verdiği de aktarıldı.