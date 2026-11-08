Paraguay'da mahkeme, finansal skandal iddialarının ardından görevinden azledilen eski Devlet Başkanı Santiago Pena hakkında tutuklama tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Savcılık, Ueno Bank'ın iflası ve kapatılmasına ilişkin soruşturma kapsamında Pena'ya "görevi kötüye kullanma" ve "kendi çıkarına yönetim" suçlamalarını yöneltti.

Devlet Başsavcılığı binasına getirilen Pena, savcıların sorularını yaklaşık üç saat yanıtladıktan sonra yeniden askeri polis gözetimine nakledildi. Özel konutunda 6 Kasım'da gözaltına alınan Pena, evinin önünde toplanan protestocuların yarattığı güvenlik riski nedeniyle ilk geceyi Başkanlık Muhafız Alayı'nda geçirmişti.

ESKİ MERKEZ BANKASI BAŞKANI DA TUTUKLANDI

Ueno Bank'ın tasfiye sürecinin başlamasının ardından 3 Kasım'da istifa eden Paraguay Merkez Bankası (BCP) eski Başkanı Carlos Carvallo da savcıların talebi üzerine cuma gecesi yetkililere teslim oldu ve tutuklandı.

AZİL DOSYASINDA 355 MİLYON DOLARLIK FON İDDİASI

Muhalefet milletvekillerinin hazırladığı azil dosyasında, Pena'nın 2023'te görevi devralmasına rağmen Ueno Bank'ın çatı grubundaki hisselerini koruduğu, ticari çıkarlarını devlet sorumluluklarının önüne koyduğu ve görevini kötüye kullandığı ileri sürüldü.

Dosyada, Sosyal Güvenlik Enstitüsünün (IPS) yaklaşık 355 milyon dolarlık emeklilik fonunun bankada tutulmasıyla imtiyaz sağlandığı ve Carvallo'nun 2023'te Merkez Bankası Başkanlığına atanmasında usulsüzlük yapıldığı iddiaları da yer aldı.

Pena ise iddiaları reddederek önceliğinin halkı korumak olduğunu, düzensizliklerden sorumlu kişilerin yargı önünde hesap vereceğini ifade etmişti.

44 SENATÖR AZİL YÖNÜNDE OY VERDİ

Senato'daki oylamada 44 senatör Pena'nın azledilmesi yönünde oy kullandı. Pena, Haziran 2012'de Fernando Lugo'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından ülkenin yakın demokratik tarihinde azil süreci sonucunda görevini kaybeden ikinci devlet başkanı oldu.

Görevi kötüye kullanma gerekçesiyle azledilen Pena, Anayasa'nın 189. maddesi uyarınca eski devlet başkanlarına tanınan ömür boyu senatörlük statüsünü ve hukuki dokunulmazlığını da kaybetti.

BANKA 2,9 MİLYON KİŞİYE HİZMET VERİYORDU

Yaklaşık 6,1 milyon nüfuslu Paraguay'da 2,9 milyon kişiye hizmet veren Ueno Bank'a, mali yapısındaki bozulmalar nedeniyle 3 Kasım'da müdahale edilmişti. Banka, ülkenin en büyük özel finans kuruluşları arasında yer alıyordu.

Paraguay Merkez Bankası, sermaye yeterlilik oranının yasal sınırın yarısının altına düşmesi üzerine Ueno Bank hakkında tasfiye kararı almıştı.