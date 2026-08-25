Türkiye’nin unutulmaz güzellik kraliçelerinden Azra Akın, yıllar sonra bu kez kızı Arya ile gündeme geldi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Akın’ın 2 yaşındaki kızı, Bodrum tatilinde ilk kez bu kadar net şekilde görüntülendi.

2002 yılında hem Türkiye Güzeli hem de Dünya Güzeli seçilerek adını tarihe yazdıran Azra Akın, son yıllarda ailesiyle sakin bir yaşam sürüyor. Atakan Koru ile evliliğinden Demir ve Arya adında iki çocuğu bulunan Akın, özellikle küçük kızı Arya’yı kameralardan uzak tutuyor.

Bu kez anne-kız Bodrum’da objektiflere takıldı. Habertürk’ten Atakan Makar’ın haberine göre Azra Akın, 2 yaşındaki kızı Arya ile Ortakent’te bir plajda görüntülendi. Sıcaktan bunalan anne-kız, birlikte denize girerek serinledi. Ardından kumsala geçen ikili, oyun oynayarak keyifli vakit geçirdi.

MİNİK ARYA ANNESİNİN KOPYASI GİBİ

Görüntülerde en çok dikkat çeken detay ise minik Arya’nın annesine olan benzerliği oldu. Koyu ve kıvırcık saçları, yüz hatları ve mimikleriyle Azra Akın’ın çocukluk yıllarını andıran Arya, görenlerin dikkatini çekti.

Azra Akın’ın oğlu Demir’in de annesine benzediği daha önce sık sık konuşulmuştu. Arya’nın görüntülenmesiyle birlikte ise ailedeki benzerlik yeniden gündeme geldi.

GÖZLER ARYA’YA ÇEVRİLDİ

Azra Akın’ın güzellik yarışmalarındaki başarısı düşünüldüğünde, Arya’nın annesine bu denli benzemesi sosyal medyada da ilgi çekebilecek bir ayrıntı olarak öne çıktı. Şimdilik annesinin izinden gidip gitmeyeceği bilinmese de minik Arya’nın ilk görüntüleri, “Annesinin kopyası” yorumlarını beraberinde getirecek kadar dikkat çekti.

Akın ise çocuklarının özel hayatını mümkün olduğunca korumaya devam ediyor.