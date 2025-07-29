2002 Dünya Güzeli Azra Akın, 2017 yılında Atakan Koru ile dünyaevine girdi. 2018 yılında oğlu Demir'i, 2024'te ise kızı Arya'yı dünyaya getiren ünlü isim, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.
Ailece Ortakent'te tatil yapan Akın, denize girmeyi tercih etmedi, sürekli minik kızı Arya ile ilgilendi.
Bu arada ilk kez görüntülenen minik Arya'nın annesine benzerliği dikkat çekti. Göz yapısı ve yüz hatlarıyla annesini andıran Arya görenleri şaşırttı, sosyal medyada "Azra Akın resmen ikizini doğurmuş", "Aynı annesi" gibi yorumlar yapıldı.