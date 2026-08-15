Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2024 bütçe konuşmasında ‘tek haneli’ olarak duyurduğu 2026 enflasyon hedefini TCMB dün yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltti. Tutmayan hedefler en çok asgari ücretle, sabit gelirle yaşam mücadelesi veren vatandaşları zorluyor.

Teyzenin isyanı: “Maşlara zam geleceği zaman enflasyon düşüyor. Sonrasında alıp başını gidiyor.”

‘GEÇİM O KADAR ZOR Kİ’

İstanbul Feriköy’deki pazara alışveriş yapmaya gelen bir vatandaş, “200 lirayla geldim ancak bir iki parça bir şey alıp gideceğim işte. Artık makarnaya, pilava, o tür şeylere kaldık. Sıka sıka kemerleri artık sıkamaz hale geldik. Ne yapacağımızı sapıttık açıkçası. Artık ölsek de kurtulsak diye bakıyoruz. Bugün gelsin Azrail başıma, alma canımı demem, al derim. Geçim o kadar zor ki” sözleriyle durumlarını anlattı. Halkın geçinme problemlerinin dışında farklı farklı suni gündemler yaratarak günü bu şekilde götürmeye çalışıyorlar ifadesini kullanan bir vatandaş şöyle konuştu:

‘SADECE NEFES ALIYORUZ’

" Vatandaşlar için yetkililer hiç bir önlem almıyorlar; sadece ölen ölsün, kalan da bir şekilde ölecek sonuçta. Çocuklarım öğrenci; ben onlara henüz bir karpuz, bir kavun almış değilim. Sadece üç beş tane salatalık, iki üç tane domates... Çocuklar beslenemiyor, bizler de sadece nefes alıyoruz o kadar." Artık açıklanan verileri takip etmeyi bıraktığını söyleyen bir vatandaş da şunları söyledi: “Enflasyon düşmeyecek. Bu Türkiye’nin yıllardır süren bir problemi. Bu zamana kadar aynı şeyleri yapıp aynı sonuçları alıyorsak yine aynı sonuçlara varırız herhalde.” Bir başka vatandaş da “Her gün zam oluyor; 5 liralık şey ertesi gün 10 liraya çıkıyor” dedi.