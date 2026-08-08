İngiltere'de bir hastanenin çatısında yaşanan olay, görenleri şaşkına çevirdi. Siyah kapüşonlu bir kostüm giyen ve elinde tırpana benzeyen uzun bir cisim taşıyan Leon Gillespie, Kuzey Galler'deki Ysbyty Glan Clwyd Hastanesi'nin çatısına çıktı.

Polis ve itfaiye ekipleri alarma geçerken Gillespie yaklaşık 50 dakika boyunca çatıda kaldı. Olayın en dikkat çeken kısmı, aşağı indirildikten sonra yaptığı açıklama oldu.

Hastanenin çatısına tırmandı

Olay 6 Haziran'da meydana geldi.

Siyah kapüşonlu kıyafeti ve elindeki uzun cisim nedeniyle çevredekiler tarafından Azrail'e benzetilen Gillespie, hastanenin çatısına çıktı. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.

Gillespie'nin yaklaşık 50 dakika boyunca çatıdan inmediği, hatta aşağıdaki insanlara seslendiği belirtildi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından çatıdan indirilen adam hakkında hastane arazisinde rahatsızlık ve huzursuzluk çıkarmakla ilgili işlem başlatıldı.

Ancak mahkemede ortaya çıkan ayrıntı, olayın başından beri yanlış anlaşıldığını düşündürecek cinstendi.

"Azrail değildim, kuş kılığına girmiştim"

Gillespie, üzerindeki kıyafetin Azrail kostümü olmadığını savundu. İddiasına göre amacı ölüm meleği gibi görünmek değildi. Kostümün aslında bir kuş veya karga kılığı olması gerekiyordu.

Siyah kapüşon, uzun tırpanı andıran cisim ve hastanenin çatısındaki görüntü, ortaya oldukça farklı bir manzara çıkardı.

Gillespie 15 Temmuz'da kamu düzenini bozma suçunu kabul etti.

Mahkeme tarafından 200 sterlin para cezasına çarptırıldı.

Bu olay ilk vakası da değilmiş

Mahkeme sürecinde Gillespie hakkında başka suçlamaların da gündeme geldiği bildirildi.

Gillespie'nin mart ayında bir evcil hayvan mağazasından kedi maması ve kedi kumu, mayıs ayında ise bir süpermarketten yiyecek ve içecek çaldığını kabul ettiği aktarıldı.

Hastane çatısındaki olay ise bu vakaların ardından yaşandı.