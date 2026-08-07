Galler’in Bodelwyddan bölgesindeki Ysbyty Glan Clwyd Hastanesi’nde Azrail kostümüyle hastane binasının çatısına çıkan 26 yaşındaki Leon Gillespie, elindeki uzun bıçak benzeri aletle çevredekilerin dikkatini çekti.

UZUN SÜREN İKNA ÇABALARI

Çatıda kaldığı 50 dakika boyunca hastalara görünen Gillespie, garip sesler çıkardı. Gillespie olay yerine gelen polisin uzun süren ikna çabaları sonucu çatıdan indi ve gözaltına alındı.

MAHKEMEDE ‘ÖLÜM MELEĞİ DEĞİLDİ’ DEDİ

Llandudno Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Gillespie, kostümünün “Ölüm Meleği” kostümü olmadığını savundu. Amacının bir kuş kostümü giymek olduğunu iddia etti.

200 STERLİN PARA CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, hastane çalışanlarını ve hastaları rahatsız ettiği gerekçesiyle Gillespie’ye 200 sterlin para cezası verdi. Ayrıca 100 sterlin mahkeme masrafı ödemesine hükmedildi.

DAHA ÖNCE İKİ HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞMIŞ

Duruşmada Gillespie’nin hastane olayından önce iki ayrı hırsızlık suçuna karıştığı da ortaya çıktı. Mart ayında bir evcil hayvan mağazasından kedi maması ve kumu aldığı, mayıs ayında ise bir süpermarketten çeşitli ürünler çaldığı belirtildi.

Bu suçlar nedeniyle de para cezası ve tazminat ödemesine karar verildi.

‘YAŞANANLAR YARDIM ÇAĞRISI OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ’

Savunma avukatı Michael Pugh, müvekkilinin bipolar bozukluk teşhisi bulunduğunu ve yaşananların bir “yardım çağrısı” olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Gillespie’nin olaydan kısa süre sonra ruh sağlığı kapsamında bir süre gözetim altında tutulduğu aktarıldı.

Hastaneyi yöneten Betsi Cadwaladr Üniversitesi Sağlık Kurulu ise sağlık tesislerinde çalışanlara ve hastalara yönelik rahatsız edici davranışlara karşı sıfır tolerans politikası uygulandığını açıkladı.