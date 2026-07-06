FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Meksika ve İngiltere takımları, Mexico City Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadeleyi 3-2 kazanan İngiltere adını çeyrek finale yazdırdı.

Yağmur nedeniyle 1 saat geç başlayan maçta İngiltere 36 ve 38. dakikalarda Bellingham ile farkı 2‘ye çıkardı. Meksika 42. dakikada Julian Quinones ile bir gol bularak devre arasına 2-1 gitmeyi başardı. Maçın 2. yarısı ise nefesleri kesti. 54. dakikada İngiliz futbolcu Jarell Quansah rakibine yaptığı sert hareket nedeniyle kırmızı kart gördü. Oyundan geri düşmeyen İngiltere 60. dakikada Harry Kane'in penaltıdan attığı golle farkı tekrar 2’ye çıkardı. 69. dakikada bu sefer Meksika penaltı kazandı. Fileleri havalandıran Raul Jimenez farkı 1’e indirdi. Geride kalan dakikalarda Meksika müthiş bir baskı kurdu ancak İngiltere adını çeyrek finale yazdıran takım oldu.

İNGİLTERE’NİN RAKİBİ NORVEÇ

Adını çeyrek finale yazdıran İngiltere, bu turda Brezilya’yı kupanın dışına iten Norveç ile karşılaşacak. İki takım 11 Temmuz’da Miami’de yarı finale yükselmek için sahaya çıkacak.

TARİHİ STADYUMDA YİNE UNUTULMAZ MAÇ

Karşılaşmanın oynandığı Azteca’da daha önce dünya futbolunun tarihi anlarına şahitlik yapmıştı. Pele ve Maradona daha önce Azteca’da Dünya Kupası’nı kaldırmıştı. Efsane stadyum yine unutulmaz bir maça ev sahipliği yaptı.